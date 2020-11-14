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السبت، 14-11-2020 08:44 ص

جميعها وافدة

الصين تسجل 18 إصابة جديدة بكورونا

صي
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت الصين اليوم السبت، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، جميعها وافدة من الخارج.

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وذكرت اللجنة الصحية الوطنية الصينية في بيان، أنها سجلت 10 إصابات جديدة بلا أعراض.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 86325 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

 

المصدر : بترا

 

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