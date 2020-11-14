الصين تسجل 18 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت الصين اليوم السبت، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، جميعها وافدة من الخارج.

اضافة اعلان



وذكرت اللجنة الصحية الوطنية الصينية في بيان، أنها سجلت 10 إصابات جديدة بلا أعراض.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 86325 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

المصدر : بترا

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





