الصين تسجل 19 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري- سجلت الصين، 19 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، منها 5 محلية.

اضافة اعلان



وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيانها اليومي، إنها لم تسجل اي حالات وفاة خلال الـساعات الـ 24 الماضية.



وبلغ إجمالي الاصابات المؤكدة بكورونا حتى يوم أمس 91267 حالة، بينها 403 مرضى ما زالوا يتلقون العلاج، 10 منهم في حالة خطيرة.



وغادر إجمالي 86228 مريضا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، بينما توفي 4636 شخصا بسبب الفيروس. على صعيد متصل، أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الاثنين، عن اعطاء أكثر من 763 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا بأنحاء الصين حتى يوم السبت.

المصدر: بترا