السبت 26-12-2020
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السبت، 26-12-2020 08:54 ص

12 إصابة من وافدين

الصين تسجل 20 إصابة جديدة بكورونا

صين
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت الصين اليوم السبت، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وذكرت اللجنة الصحية الوطنية في بيانها اليومي إن 12 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، و8 محلية، منها ستة في إقليم لياونينغ في الشمال الشرقي واثنتان في العاصمة بكين.


واشارت اللجنة إلى أنها رصدت 19 حالة بدون أعراض، ولا تدرج الصين مثل هذه الإصابات على أنها حالات مؤكدة.


وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين 86933 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

 

وأوضحت لجنة الصحة بالمدينة أن أكثر من 3,13 مليون منهم سجلوا نتيجة اختبار سلبية ولم تظهر نتائج الاختبار بعد بالنسبة لباقي الأشخاص.


الى ذلك، ذكرت السلطات الصينية ، أن مدينة داليان الساحلية بشمال شرقي الصين حصلت على عينات من أكثر من 4,75 مليون شخص لاختبارات الحمض النووي، في فحص صحي على مستوى المدينة في أعقاب ظهور حالات جديدة من الإصابة بالفيروس.


المصدر : بترا

 

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