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الثلاثاء، 24-11-2020 09:08 ص

الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت الصين اليوم الثلاثاء تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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وقالت اللجنة الصحية في بيان إن 20 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج، فيما تم رصد حالة عدوى محلية في شنغهاي وأخرى في تيانجين.


ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 86464 حالة، في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.


من جهة اخرى أجرت سلطات شانغهاي اختبار الحمض النووي للعاملين في مطار شنغهاي بودونغ الدولي، بعد أن تم ربط العديد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بموظفي المطار.


وخضع جميع الأفراد العاملين في محطات ومناطق الشحن بالمطار لاختبارات الحمض النووي من مساء الأحد إلى صباح الاثنين، وفقا لهيئة مطار شانغهاي.


 




 

 


 

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