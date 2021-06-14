الإثنين 14-06-2021
الوكيل الاخباري

التنمية : ضبط متسولة تمتلك سيارتي نقل مشترك وشحن

بدء حملة تبرع بالدم في الخدمات الطبية الملكية

يشترط تلقي اللقاح لدخول العقبة اعتبارا من 1 تموز

الصحة : تعيين 500 شخص من الكوادر الصحية قريبا

أسعار الذهب الإثنين 14/6/2021

وفيات الإثنين 14/6/2021

المملكة تدين استهداف الحوثيين المناطق المدنية في السعودية

التجول خلال الحظر الليلي وتقديم الأرجيلة اعتبارا من الثلاثاء

قرارات حكومية قيد الانتظار لدخول حيز التنفيذ

الأردن يشارك العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم

الإثنين، 14-06-2021 09:47 ص

الصين تسجل 23 إصابة جديدة بكورونا

5fd2f1794c59b7523c4285ee


الوكيل الاخباري- أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، منها 4 محلية.

اضافة اعلان

واضافت اللجنة ان إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغ حتى أمس الأحد 91451 اصابة، بينها 471 حالة لاتزال تتلقى العلاج، 13 منها في حالة خطيرة.


وبلغ عدد المرضى الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس 86344 مريضا، فيما توفي 4636 شخصا نتيجة المرض. يذكر ان السلطات الصينية نشرت أسطولا من 60 طائرة دون طيار في مدينة قوانجوا مركز مقاطعه قواندونغ بجنوب البلاد، لمراقبة تنفيذ قرار إبقاء الناس في منازلهم وتذكير من يخرجون بارتداء الأقنعة، بعد تفشي الفيروس في المدينة.

 

وقضت الصين إلى حد كبير على حالات انتقال الفيروس محليا، لكن قوانجوا شهدت تفشيا في سلالة دلتا، الأكثر عدوى، التي اكتشفت في البداية في الهند.

 

وتحمل الطائرات المسيرة، التي تديرها الشرطة، كاميرات، وتبث رسائل للأشخاص الذين يغامرون بالخروج، مفادها أن البقاء في الداخل أفضل لتقديم أحسن حماية لهم وللآخرين. وتنضم الطائرات المسيرة إلى إجراءات كثيفة من المراقبة والوقاية، بما في ذلك تأكيدات صحية عبر الهاتف المحمول، وفحوصات درجة الحرارة، والحجر الصحي لأولئك الذين يعيشون في المناطق التي يعتبر فيها خطر الإصابة بالعدوى مرتفعا، أو يسافرون إليها. وحسب وسائل اعلام دولية، طالبت منظمة الصحة العالمية، خلال قمة زعماء مجموعة السبع، الصين بتقديم مزيد من "الشفافية" والمساعدة في حل لغز أصول فيروس كورونا، مؤكدة أن بكين لم تتعاون بشكل كامل معها.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1621436206848

كندا تتخطى حاجز 25 ألف وفاة بكورونا

مصر

الإصابات بكورونا في مصر تتراجع إلى أقل مستوى منذ أواخر مارس

تركيا

تركيا ..53 وفاة جديدة بكورونا

كولومبيا

كولومبيا .. حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بكورونا

3

كندا تتبرع بـ 13 مليون جرعة لقاح ضد كورونا للدول النامية

بري

بريطانيا .. 8 وفيات و7490 إصابة بكورونا

أخبار متعلقة
60c4316d4c59b732f7035dce

الصين تسجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا

60821eaf4236042a174c0654

الصين تسجل 19 إصابة جديدة بكورونا

000_1QG1TO

بوتين: لقاح رابع ضد كورونا سيتم طرحه في روسيا قريبا

60a1110042360430013fee07

بريطانيا ستتخذ قرار إمكانية تخفيف قيود كورونا في منتصف يونيو

226892_1_1619897497

قطر تسجل انخفاضا في الإصابات بفيروس كورونا

60a0aebb42360476d64afd59

قائمة محدثة لأكثر 10 دول تضررا جراء تفشي وباء كورونا