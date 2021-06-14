الصين تسجل 23 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، منها 4 محلية.

اضافة اعلان



واضافت اللجنة ان إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغ حتى أمس الأحد 91451 اصابة، بينها 471 حالة لاتزال تتلقى العلاج، 13 منها في حالة خطيرة.



وبلغ عدد المرضى الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس 86344 مريضا، فيما توفي 4636 شخصا نتيجة المرض. يذكر ان السلطات الصينية نشرت أسطولا من 60 طائرة دون طيار في مدينة قوانجوا مركز مقاطعه قواندونغ بجنوب البلاد، لمراقبة تنفيذ قرار إبقاء الناس في منازلهم وتذكير من يخرجون بارتداء الأقنعة، بعد تفشي الفيروس في المدينة.

وقضت الصين إلى حد كبير على حالات انتقال الفيروس محليا، لكن قوانجوا شهدت تفشيا في سلالة دلتا، الأكثر عدوى، التي اكتشفت في البداية في الهند.

وتحمل الطائرات المسيرة، التي تديرها الشرطة، كاميرات، وتبث رسائل للأشخاص الذين يغامرون بالخروج، مفادها أن البقاء في الداخل أفضل لتقديم أحسن حماية لهم وللآخرين. وتنضم الطائرات المسيرة إلى إجراءات كثيفة من المراقبة والوقاية، بما في ذلك تأكيدات صحية عبر الهاتف المحمول، وفحوصات درجة الحرارة، والحجر الصحي لأولئك الذين يعيشون في المناطق التي يعتبر فيها خطر الإصابة بالعدوى مرتفعا، أو يسافرون إليها. وحسب وسائل اعلام دولية، طالبت منظمة الصحة العالمية، خلال قمة زعماء مجموعة السبع، الصين بتقديم مزيد من "الشفافية" والمساعدة في حل لغز أصول فيروس كورونا، مؤكدة أن بكين لم تتعاون بشكل كامل معها.

المصدر: بترا