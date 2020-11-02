الصين تسجل 24 إصابة بكورونا

الوكيل الإخباري- اعلنت الصين، عن تسجيل 24 اصابة جديدة بفيروس كورونا، منها ثلاث محلية في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي البلاد، وذلك خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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وأوضحت اللجنة الصحية الوطنية في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 30 حالة جديدة بدون أعراض، لافتة الى مغادرة 20 مريضا المستشفيات يوم أمس بعد تعافيهم، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة.



وحتى يوم الأحد، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين 86021 اصابة، بينها 363 مريضا لا يزالون يخضعون للعلاج منهم 12 شخصا في حالة خطيرة، فيما توفي 4634 شخصا بسبب الفيروس.



