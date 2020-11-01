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الأحد، 01-11-2020 08:50 ص

الصين تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري- سجلت الصين اليوم الأحد 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ثلاث منها منقولة محليا في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي البلاد، و21 إصابة مؤكدة وافدة من خارج البر الرئيسي.

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وقالت اللجنة الصحية الوطنية في بيانها اليومي، إنه تم الإبلاغ عن إجمالي 69 حالة جديدة بدون أعراض، منها 8 حالات قادمة من خارج البر الرئيسي.


وذكرت اللجنة أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات وفيات جديدة تتعلق بالمرض.


وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 85997، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634


 




 

 


 

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