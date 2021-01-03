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الأحد، 03-01-2021 09:07 ص

الصين تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت الصين اليوم الأحد أن البر الرئيسي سجل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 24 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا، منها 16 حالة وافدة من الخارج.

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وقالت اللجنة الصحية الوطنية في تقريرها اليومي، إنه بحلول نهاية يوم السبت، تم الإبلاغ عن 4303 حالات وافدة في البر الرئيسي الصيني، من بينها 4024 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، و279 شخصا لا يزالون قيد العلاج في. ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بين الحالات الوافدة.


وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 87117 حالة حتى يوم السبت، بما في ذلك 395 مريضا قيد العلاج.


وخرج ما مجموعه 82088 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي الصيني، وتوفي 4634 مريضا .

 


 




 

 


 

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