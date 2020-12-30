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الأربعاء، 30-12-2020 09:04 ص

الصين تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضيةً.

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وذكرت اللجنة الصحية الوطنية، في بيان، إن 17 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، مضيفة أن الحالات المحلية السبع سُجلت في مقاطعات لياونينغ وهيلونغجيانغ بشمال شرق البلاد والعاصمة بكين.


وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين 87027، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.


من جهة اخرى ذكرت السلطات الصحية المحلية، أن حي شونيي ببكين أخذ عينات من أكثر من 1,29 مليون شخص لاختبارات الحمض النووي، وذلك في فحص صحي عقب ظهور حالات إصابة جديدة بكورونا.


وقال نائب مدير حي شونيي، تشي شيان وي، في مؤتمر صحفي إن نتائج اختبار أكثر من 1,25 مليون من الذين تم أخذ عينات منهم جاءت سلبية، بينما لم تصل النتائج المتبقية بعد.


وأبلغت بكين عن سبع حالات إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد -19 منقولة محليا يوم الاثنين، وفقا للجنة الصحة لبلدية بكين، حيث أشارت إلى أن المرضى السبعة يعيشون في حي شونيي، وجميعهم كانوا على اتصال وثيق بحالات أُبلغ عنها سابقا.
الى ذلك اعترضت الصين امس الثلاثاء على تقارير بعض وسائل الإعلام الأجنبية التي تتهم الحكومة الصينية بمحاولة إخفاء وباء "كورونا" في بداية اندلاعه، مؤكدة أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة. 


 




 

 


 

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