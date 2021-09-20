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الإثنين، 20-09-2021 09:41 ص

الصين تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا

الصين


الوكيل الإخباري - سجلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 49 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

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وذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها، اليوم الاثنين، أن البر الرئيسي الصيني سجل 28 حالة إصابة جديدة العدوى بكوفيد-19 أمس الأحد، وجميعها في مقاطعة فوجيان.


وتم أيضا تسجيل 21 حالة جديدة وافدة، منها تسع حالات في يوننان، وأربع حالات في شنغهاي، وحالتان في كل من تشجيانغ و قوانغشي و سيتشوان، وحالة واحدة في كل من فوجيان وشاندونغ.


بينما لم تُسجل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بكوفيد-19 يوم الاحد، بحسب اللجنة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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