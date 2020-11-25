الأربعاء 25-11-2020
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الأربعاء، 25-11-2020 09:56 ص

الصين تسجل 5 اصابات جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا جميعها وافدة من الخارج، خلال الساعات الـ 24 الماضية .

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وذكرت اللجنة الصحية الوطنية في بيان، انه تم تسجيل ست اصابات جديدة دون أعراض، حيث لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، مقارنة بثماني حالات في اليوم السابق، موضحة ان اجمالي الاصابات المؤكدة في الصين بلغ 86469 اصابة، في حين استقر عدد الوفيات عند 4634. واشارت اللجنة الى تعافي 22 مريضا، لافتة إلى أن 305 حالات إصابة مؤكدة لا تزال تتلقى العلاجات الطبية، بما فيها ست حالات خطيرة.


 




 

 


 

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