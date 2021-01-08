الصين تسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت الصين اليوم الجمعة، عن تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

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وقالت اللجنة الصحية الوطنية الصينية في بيانها اليومي، ان 33 من بين 37 إصابة محلية كانت في مقاطعة خبي، المحيط بالعاصمة بكين، فيما منعت مدينة شيجياتشوانغ، مركز المقاطعة ، السكان من المغادرة في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.



وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين منذ بدء تفشي الوباء أواخر عام 2019 إلى 87331، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.



--(بترا)

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