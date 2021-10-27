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الأربعاء، 27-10-2021 09:42 ص

الصين تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري- أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، بتسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، مقابل 43 إصابة في اليوم السابق.

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وقالت اللجنة في بيان إن 50 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى ارتفاعا من 29 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 26 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، وهو العدد نفسه المسجل في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وسجل البر الرئيسي الصيني ما إجماليه 96899 إصابة مؤكدة بكورونا، في حين لا يزال إجمالي الوفيات ثابتا عند 4636.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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