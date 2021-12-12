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الأحد، 12-12-2021 09:29 ص

الصين تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري-أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفاضا من 87 إصابة في اليوم السابق.

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وذكر بيان من اللجنة أن 49 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 51 قبل يوم.

 

وسجلت الصين أيضا 20 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، هبوطا من 30 إصابة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.


وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى الآن 99679 إصابة مؤكدة. وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

 

وكانت إدارة مكافحة الأمراض في الصين، أعلنت أمس السبت، أن نسبة السكان الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بشكل كامل بلغت 82.5%.

 

روسيا اليوم

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