الصين تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا واحدة منها محلية، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وقالت اللجنة الصحية الوطنية في بيان، إنه تم تسجيل خمس إصابات جديدة بلا أعراض، مقارنة بـ 12 حالة في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين مثل هذه الحالات إصابات مؤكدة.



وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين 86369 اصابة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.



وعلى صعيد متصل، أظهرت دراسة خاصة بلقاح كورونافاك، المضاد لفيروس كورونا، والذي تطوره شركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية أنه يثير استجابة مناعية سريعة وقابل للاستخدام الطارئ ضد المرض.



ونشر الفريق العامل على تطوير اللقاح، اخيرا، تقريرا في مجلة "ذي لانسيت" الطبية استند إلى نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الاختبارات السريرية التي أجريت في الصين وشملت أكثر من 700 مشارك.



وفي حين أن التجارب المبكرة إلى المتوسطة لم تكن تستهدف تقييم فعالية اللقاح، قال الباحثون إنه قد يوفر حماية كافية بناء على خبرتهم مع الأمصال الأخرى وبيانات الدراسات قبل السريرية على قرود المكاك.



وقال أحد مؤلفي التقرير، تشو فينتساي "النتائج التي توصلنا إليها تظهر أن كورونافاك قادر على إثارة استجابة سريعة من خلال خلق أجسام مضادة في غضون 4 أسابيع بعد التطعيم عبر إعطاء جرعتين من اللقاح بفارق زمني بينهما يبلغ 14 يوما".



