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السبت، 13-02-2021 11:11 ص

الصين تسجل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم السبت إنها سجلت ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة مقارنة باثنتي عشرة حالة في اليوم السابق.

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وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات وافدة من الخارج مضيفة أنها سجلت 14 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض يوم الجمعة مقابل ثماني حالات في اليوم السابق، بحسب رويترز. 


ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات إصابة مؤكدة.


وتشير بيانات اللجنة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الصين قد بلغ 89756 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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