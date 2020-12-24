الصين: تسجيل 17إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري- قالت الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل 17إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها ست حالات محلية العدوى في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي البلاد.

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وافادت اللجنة الصحية الوطنية في تقريرها اليومي، أن من بين الـ17 حالة المؤكدة، 11 حالة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني، موضحة ان العدد الاجمالي للاصابات الوافدة بلغ 4174، خرج منهم 3900 مصاب من المستشفيات بعد التعافي، ولم تسجل حالات وفاة مرتبطة بالمرض من بين الحالات الوافدة.



وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86899 حالة حتى يوم الأربعاء، بينها 315 حالة تتلقى العلاج الطبي، وستة منهم في حالة خطيرة.



وقالت اللجنة إن العدد الاجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس بلغ 4634.



