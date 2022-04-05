الثلاثاء 05-04-2022
الوكيل الاخباري

اليرموك توضّح حول قرارها بالتحوّل إلى التعليم الإلكتروني

إطلاق دراسة لتطوير الشبكة الكهربائية في الأردن

البلبيسي: تراجع الإقبال على التطعيم في رمضان

هل يحق للزوج منع زوجته من أداء صلاة التراويح في المسجد ؟ الافتاء تجيب

صادرات اربد تنمو بنسبة 21.8 % في الربع الأول من العام الحالي

خوفاً من التسمم .. هل تسحب شوكولاته اطفال شهيرة من السوق المحلية ؟

الصين تنفق 18 مليار دولار على التطعيم ضد كورونا

بشرى سارة لمتلقي لقاح كورونا

شهادة الـ18% تسحب 423 مليار جنيه من السيولة في مصر

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الثلاثاء، 05-04-2022 10:49 ص

الصين تشهد انتشارا لفيروس كورونا مجددا

624bd8c54c59b76307339bdd


الوكيل الاخباري- قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الاثنين 1173 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.

اضافة اعلان

 

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين حالات الإصابة المحلية المذكورة سجلت 792 حالة في مقاطعة جيلين بشمال شرقي البلاد، و268 حالة في مدينة شنغهاي، و17 حالة في مقاطعة هيلونغجيانغ.

وإلى جانب ذلك، سجلت 62 حالة إصابة جديدة وافدة في أرجاء البر الرئيسي.

وتم تسجيل 15355 حالة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني، بما فيها 15239 حالة محلية و116 حالة وافدة، وفقا للجنة.

ومن بين الحالات بدون أعراض، تم الإبلاغ عن 13086 حالة في شنغهاي و1680 في جيلين.

وبعد تعافي 1899 مريضا، لا يزال في مستشفيات البر الرئيسي حاليا 25060 مريضا، يتلقون العلاجات الطبية المناسبة، بينهم 63 مريضا في حالات صحية خطيرة.

وفيما لم تسجل حالات وفاة جديدة بكوفيد-19، يبقى العدد الإجمالي لضحايا المرض منذ تفشي الجائحة في البلاد عند 4638 شخصا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 157378 حالة، حتى يوم الاثنين، وذلك يشمل كلا من الحالات المحلية والوافدة. 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
261646_25_1649144162

الصين تنفق 18 مليار دولار على التطعيم ضد كورونا

download (3)

بشرى سارة لمتلقي لقاح كورونا

624bd4a4423604439b1b1a6b

انتقال الألمان من الغاز إلى الحطب يثير صدمة لدى الصينيين

download (2)

متحور جديد من كورونا.. وهذا ما يعرفه الخبراء

624ad8964c59b72650194624

دراسة واسعة النطاق تؤكد أي نوع من المناعة يحمي من كورونا بشكل أفضل !

320221794638579526800

كندا تتخطى حاجز 3 ملايين و500 ألف إصابة بكورونا

أخبار متعلقة
624987fa4c59b73b2c618bc5

الصين ..سلطات شنغهاي تجري اختبارات إجبارية لفيروس كورونا لمواطنيها

623aef4a4c59b753875e1b3e

الصين تعاني مجددا من جائحة الفيروس التاجي.. والإصابات تتزايد

622f3fda4236047a6a3cddd4

طبيب روسي يتحدث عن سبل تفادي مضاعفات ما بعد الإصابة بكورونا

وفاة كورونا

الصين تثير الذعر من جديد.. وتعلن حصيلة إصابات قياسية بكورونا

11750a97-f9ba-4b44-b7c5-490d1b0e6fa6

فلسطين: 6 وفيات و214 إصابة جديدة بفيروس كورونا

202107100926272627

الصحة العالمية تحذر من انتشار كورونا بين لاجئي أوكرانيا