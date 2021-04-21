الصين .. تضاعف الحصيلة اليومية لإصابات كورونا

الوكيل الإخباري - سجلت السلطات الصحية الصينية 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم الثلاثاء مقابل 10 حالات قبل يوم واحد.

اضافة اعلان



وأشارت لجنة الصحة الوطنية في البلاد إلى أن حالتين من أصل الحالات الجديدة المسجلة، هما محليتان، وتم تسجيلهما في مقاطعة يونان الجنوبية على الحدود مع ميانمار.



وسجلت الصين أيضا 7 حالات إصابة جديدة بدون أعراض مقابل 9 حالات قبل يوم واحد، لكنها لا تضيف تلك الحالات إلى حصيلة الإصابات المؤكدة.



يذكر أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين منذ اندلاع الوباء وصل إلى 90541 شخصا، وحصيلة الوفيات بقت بدون تغيير عند 4636 حالة.

المصدر : روسيا اليوم