الأربعاء 21-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مؤشرات على تحسن الوضع الوبائي في المملكة

وفيات الأربعاء 21/4/2021

علماء يدعون لتوخي الحذر من طفرة كورونا الهندية

النواب يستكمل مناقشة مشاريع قوانين اليوم

انحسار الكتلة الحارة وفرصة لأمطار خفيفة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تفاصيل امتحانات الطلبة و اوقاتها اليوم الاربعاء

حرق وتكسير مركبات في اربد ومشاجرة جماعية في جرش والامن يتدخل

انحسار الاجواء الحارة وامطار متوقعة اليوم و موجة حر جديدة قريباً

الخرابشة يكشف للوكيل طريقة الوصول الى نسبة ايجابية 5% في فحوصات كورونا

الأربعاء، 21-04-2021 08:07 ص

21 إصابة جديدة

الصين .. تضاعف الحصيلة اليومية لإصابات كورونا

صي
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت السلطات الصحية الصينية 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم الثلاثاء مقابل 10 حالات قبل يوم واحد.

اضافة اعلان

وأشارت لجنة الصحة الوطنية في البلاد  إلى أن حالتين من أصل الحالات الجديدة المسجلة، هما محليتان، وتم تسجيلهما في مقاطعة يونان الجنوبية على الحدود مع ميانمار.

 

وسجلت الصين أيضا 7 حالات إصابة جديدة بدون أعراض مقابل 9 حالات قبل يوم واحد، لكنها لا تضيف تلك الحالات إلى حصيلة الإصابات المؤكدة.


يذكر أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين منذ اندلاع الوباء وصل إلى 90541 شخصا، وحصيلة الوفيات بقت بدون تغيير عند 4636 حالة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تركيا

تركيا تسجل حصيلة وفيات لم تحدث منذ بدء جائحة كورونا

طك

مصر.. 42 وفاة جديدة بكورونا

كورونا-2-1-1200x675

قطر: 5 فيات و885 إصابة جديدة بكورونا

4202118233841445504956

السعودية: ارتفاع الإصابات بكورونا

كورونا-023

إيطاليا: انخفاض مؤشر حالات كورونا

55

السعودية توضح حول الجلطات المرتبطة بتلقي لقاح “أسترازينيكا”

أخبار متعلقة
global_chile_globe_coronavirus

5 دول أوروبية في قائمة أكثر 10 دول تضررا من كورونا عالميا

باي

البرازيل قد توافق على استخدام لقاح سبوتنيك Vالروسي

ايطاليا

إيطاليا تسجل ارتفاعا كبيرا في وفيات كورونا

لقاح سينوفاك

سينوفاك الصينية تعلن أن لقاحها ضد كورونا آمن للأطفال

بريطانيت

بريطانيا تسجل أدنى حصيلة للوفيات الجديدة بكورونا

اعلنت

مصر تعلق على تصنيعها لقاحا ضد كورونا