الصين تطالب مواطنيها بارتداء الأقنعة بعد التطعيم

الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس لجنة الصحة الصينية، تسين ييشين، على ضرورة ارتداء الأقنعة ومراعاة تدابير الحماية الشخصية الأخرى حتى بعد تلقي لقاح ضد فيروس كورونا.

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ووفقًا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، أوضح ييشين أنه لا يوجد لقاح في العالم يمكن أن يعطي ضمانًا بنسبة 100٪ حتى الآن، لذلك، من الأفضل الاستمرار في ارتداء الأقنعة الواقية.



وقال ييشين: "الالتزام بالتدابير الوقائية يساهم في الحفاظ على سلامة متلقي اللقاح والأشخاص الذين يتواصل معهم. لذلك يجب غسل اليدين باستمرار واستخدام المطهرات والحفاظ على المسافة الاجتماعية".



ولفت المسؤول إلى أن اتباع التدابير الوقائية لا يعني أن السلطات غير متأكدة من فعالية اللقاح.



يذكر أن الصين أعلنت عزمها بدء برنامج لتطعيم المواطنين في مقاطعة سيتشوان النائية في جنوب غرب البلاد أوائل العام المقبل.

وتلقى ما لا يقل عن مليون شخص بالفعل تلقيحا بعد الموافقة على لقاحين تحت التجربة للاستخدام في حالات الطوارئ.

ولدى الصين خمسة لقاحات في المراحل النهائية من التطوير لكن لم يتلق أي منها موافقة رسمية ولم يتم بعد نشر نتائج تجاربها.







المصدر : سبوتنك







