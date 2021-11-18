الصين تطور تقنية للكشف عن كورونا في الهواء

الوكيل الإخباري-قالت اللجنة المنظمة لدورة الالعاب الشتوية الاولمبية في الصين إن مجموعة من الخبراء طوروا نظاما للكشف عن الفيروسات في الهواء، سيعمل على تنشيط أجهزة إنذار إذا ما تم اكتشاف فيروس كورونا، وسيجري استخدامه في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

اضافة اعلان



وأوضحت اللجنة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن من شأن النظام أن "يضمن سلامة الألعاب الأولمبية من خلال أنظمة تكنولوجية سيتم تطبيقها أيضا في التطهير، الذي سيشمل تقنيات الترشيح النانوي لمعالجة المياه وأنظمة التبريد في أماكن الألعاب.



وتسعى بكين إلى التصدي لتحول الألعاب الشتوية، التي ستبدأ في 4 شباط المقبل، إلى بؤرة لتفشي الفيروس مجددا في الصين التي تتباهى سلطاتها بـ "عدم التسامح" مطلقا مع فيروس كورونا.

وعلى الرغم من إجراءات الوقاية الصارمة، تم بالفعل اكتشاف 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين الرياضيين المتواجدين في العاصمة الصينية للمشاركة في الفعاليات التجريبية.



وستكون ألعاب بكين هي الثالثة في العالم التي تحظى بتقنية الجيل الخامس لضمان الاتصالات، حيث سيتعين إجراء العديد من المقابلات عبر الإنترنت، لأن جميع القادمين من الخارج سيبقون في "فقاعات'' صحية تبقيهم معزولين عن بقية الصين.

بترا