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الأحد، 23-01-2022 04:03 م

الصين تعتبر الطرود البريدية من الخارج مصدرا ممكنا لانتشار فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- ترى السلطات الصينية أن الطرود البريدية هي مصدر محتمل لتفشي الأمراض التي تثيرها المتحورات المختلفة لفيروس كورونا.

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وجاء في دعوة وجهتها لجنة النظافة والصحة لمدينة غوانزو في جنوب الصين ونشرت في شبكات التواصل الاجتماعي: "ندعو جميع السكان للتخلي عن استلام الطرود البريدية من البلدان والمناطق المتميزة بالخطر الكبير للإصابة بكورونا، وكذلك من المناطق التي ينتشر فيها الفيروس داخل الصين".

كما أشارت هذه الدعوة  إلى أنه من الضروري عند استلام وفتح مثل هذه الطرود ارتداء أقنعة الوجه وعدم لمس العينين والفم والأنف و"التعامل معها بعناية وعدم تمزيق عبواتها".

وأفادت دائرة البريد الصيني بفرض السلطات الصينية ابتداء من 25 يناير الجاري إجراءات مشددة لفحص الطرود البريدية التي ترسل إلى عاصمة البلاد بكين ومدينة تشانغجياكو الواقعة بالقرب منها، حيث ستجري هناك الألعاب الأولمبية الشتوية. وجاء في بيان صدر عن الدائرة أن سريان مفعول الإجراءات المشددة سيستمر حتى 13 مارس القادم، أي يوم انتهاء الألعاب البارالمبية. وستعاد الطرود البريدية التي لا توجد عليها علامات تشير إلى اجتيازها لفحوصات السلامة والتطهير، إلى المرسلين.

 

المصدر: روسيا اليوم

 


 




 

 


 

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