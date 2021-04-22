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الصين تعطي 200 مليون جرعة لقاح كورونا لمواطنيها

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الخميس، 22-04-2021 01:18 م

الصين تعطي 200 مليون جرعة لقاح كورونا لمواطنيها

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الوكيل الإخباري- تم إعطاء حوالي 200 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن بالصين مع التركيز على العاملين بالخطوط الأمامية وطلاب الجامعات والأشخاص الذين يعيشون بالمناطق الحدودية حسبما قال مسؤولو الصحة.

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ووافقت الصين على خمسة لقاحات منتجة محليا وصدرت ملايين الجرعات، على الرغم من أن بعض العلماء يعتقدون أنها توفر حماية أقل من تلك التي توفرها لقاحات شركات "فايزر" و"موديرنا" و"أسترازينيكا".

وتتراوح فعالية اللقاحات الصينية من 50.7 بالمئة إلى 79.3 بالمئة، بناء على بيانات الشركة، وهي أقل من نظيراتها الأجنبية ولكنها لا تزال فعالة.

وتتطلب الغالبية العظمى من اللقاحات التي يتم إعطاؤها في الصين جرعتين، بينما تتوفر أيضا أعداد أقل من اللقاحات التي تتطلب جرعة واحدة فقط أو ثلاث جرعات.

ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم الآن بشكل كامل بجميع الجرعات المطلوبة.

وقال تسوي غانغ، المسؤول بمركز السيطرة على الأمراض، للصحفيين في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء "في الوقت الحالي، تتقدم جهود التلقيح في المناطق الرئيسية والمجموعات السكانية الرئيسية بسلاسة بشكل عام".

وأضاف أن 80 بالمئة من العاملين في قطاع الصحة تلقوا بالفعل جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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