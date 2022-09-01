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الخميس، 01-09-2022 04:20 م

الصين تعلن إغلاق مدينة يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة بسبب كورونا

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الوكيل الإخباري - أغلقت السلطات الصينية مدينة تشنغدو بجنوب غرب البلاد التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

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وصدرت أوامر للسكان بالتزام منازلهم، كما تم تعليق ما يقرب من 70 بالمائة من الرحلات الجوية من وإلى المدينة، وهي مركز عبور رئيسي في مقاطعة سيتشوان، كما أنها مركز اقتصادي.


كذلك تم تأجيل بدء الفصل الدراسي الجديد، رغم استمرار تشغيل وسائل النقل العام والسماح للمواطنين بمغادرة المدينة إذا أظهروا حاجة خاصة.

 

بموجب القواعد المعلنة، يسمح لفرد واحد فقط من كل عائلة يظهر اختباره للفيروس نتيجة سلبية (أي غير مصاب) خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، بالخروج يوميا لشراء الضروريات.


وأدت إجراءات مماثلة إلى التزام ملايين السكان منازلهم في مدينة داليان بشمال شرق البلاد، وكذلك في شيجيا تشوانغ، عاصمة مقاطعة خبي المتاخمة للعاصمة بكين.


أبلغت مدينة تشنغدو عن حوالي 1000 حالة اصابة في أحدث تفشٍ، ولا وفيات، ، لكن الإجراءات الصارمة تعكس التزام الصين بقوة بسياسة "صفر كوفيد" التي تسببت في خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني.

 

روسيا اليوم 

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