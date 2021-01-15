الصين تُعلن تطوراً هاماً : لقاح سينوفارم اصبح جاهزاً للاطفال

الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام حكومية صينية أن لقاحاً لكوفيد-‭‭‭19‬‬‬ طورته مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، إحدى أذرع شركة "سينوفارم"، آمن على الأطفال والقصّر في الفئة العمرية بين 3 أعوام و17 عاما، على أساس بيانات سريرية حصلت عليها الشركة، اليوم الجمعة.

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وقال يانغ شياو مينغ، رئيس المجموعة لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا": "يتعين الإشارة إلى ضرورة المتابعة بعناية وعن كثب للأطفال بين 3 و5 أعوام أثناء التطعيم، لأن نظامهم المناعي لا يزال في طور النمو"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.







المصدر - العربية



