الأربعاء 22-09-2021
الوكيل الاخباري

إطلاق النسخة الأولى من مهرجان المناطيد الأردني

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية المدنية

8 اصابات بحادث سير في إبد

ارتفاع أسعار النفط عالميا

مدعوون للتعيين في التربية - أسماء

العواد لـ الوكيل : منع تقديم الأراجيل داخل الصالات المغلقة غير مقبول

وزارة الصحة تدعو مرشحين للتعيين الفوري

المركزي المصري يكشف عن حجم الذهب في حوزته

الحزن يخيم على الزرقاء بوفاة الشيخ وفيق النداف

ضبط 9 قضايا تهريب مخدرات في حدود جابر

الأربعاء، 22-09-2021 09:10 ص

الصين تعلن عن بؤرة جديدة محتملة لانتشار كورونا

614ac7fb4236040c371eed42


الوكيل الاخباري- أعلنت لجنة الصحة الحكومية في الصين يوم الأربعاء، اكتشاف ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، في مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين.

اضافة اعلان

 

ولمنع انتشار العدوى، أغلقت سلطات المدينة رياض الأطفال والمدارس الثانوية ودور السينما والصالات الرياضية لمدة أسبوع، وبدأت حملة اختبار جماعي للسكان.

ونُصح السكان بتجنب السفر بوسائل النقل العام ما أمكن، وعدم مغادرة منازلهم، وتم تحديد العديد من المناطق في هاربين بأنها مناطق "خطر متوسط للإصابة".

قبل الإعلان عن اكتشاف إصابات داخلية بعدوى فيروس كورونا في هاربين، كان محور انتشاره على مقاطعة فوجيان جنوب شرقي البلاد، حيث تم تسجيل 418 حالة إصابة منذ 10 سبتمبر، غير مرتبطة بإصابات وافدة من الخارج.

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
614ac0684236040c784dcdf4

مصر تحذر مواطنيها المسافرين

لقاح 2

الصين تتبرع بملياري جرعة لقاح كورونا بنهاية 2021

614a03d142360475f7117a3c

اليابان تبحث في رفع حالة الطوارئ المتعلقة بمكافحة كورونا

6149ea204c59b70b6c4516e5

نيودلهي تنتقد رفض بريطانيا شهادات اللقاح الهندية

فلسطين كورونا

فلسطين : 17 وفاة و1977 إصابة جديدة بكورونا

كورونا

روسيا ... إصابات كورونا في تراجع والوفيات فوق حاجز الـ800

أخبار متعلقة
6126ec666a9bc

وفيات الفيروس في المكسيك تتجاوز 255 ألفا

6126df991026a

8 وفيات و203 إصابات جديدة بالفيروس في مصر

8202121142334369486687

الإمارات تسجل أدنى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ 240 يوما

الصين

الصين تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا جميعها حالات وافدة

1-1359607

مصر تسجل 189 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

الصين

الصين تعلن تحقيق انتصار على كورونا في جولة جديدة