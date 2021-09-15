الصين تفرض إغلاقات مع تصاعد الإصابات بكورونا

الوكيل الإخباري - شددت الصين تدابير الإغلاق وكثفت طلباتها لإجراء اختبارات جماعية في المدن الواقعة على طول ساحلها الشرقي اليوم الأربعاء وسط زيادة في الإصابات بفيروس كورونا مؤخرا.



ووضعت السلطات نقاط تفتيش في محطات تحصيل الرسوم بجميع أنحاء مدينة بوتيان في مقاطعة فوجيان، مع إغلاق اثنتي عشرة منطقة بالكامل.

وقيدت سلطات مدينتي شيامن وتشوانتشو المجاورتين حركة السفر حيث تنتشر سلالة "دلتا" في المنطقة.

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وقالت لجنة الصحة الوطنية في البلاد اليوم الأربعاء إنه تم تشخيص 50 إصابة إضافية في عدة مناطق بفوجيان معظمها في بوتيان.



وفرضت الصين منذ تفشي الجائحة اختبارات صارمة وعمليات إغلاق وحجر صحي وجعلت ارتداء أقنعة الوجه إلزاميا.



وسجلت فوجيان ما لا يقل عن 152 إصابة جديدة في الأيام الماضية، ما أدى إلى صدور أوامر بالبقاء في المنازل وإغلاق أماكن الترفيه، إلى جانب إلغاء الأنشطة الجماعية.



وعلقت السلطات الصينية خدمة حافلات المسافات الطويلة إلى أجزاء أخرى من المقاطعة.



وأوقفت الصين انتشار الفيروس إلى حد كبير لكن موجات تفش جديدة لا تزال تحدث في أجزاء مختلفة من البلاد.



وانتشرت سلالة "دلتا" في شهري يوليو وأغسطس الماضيين في عدة مقاطعات، ما أثار القلق بشأن السلالات الجديدة الأكثر عدوى.

المصدر : روسيا اليوم