الثلاثاء 29-03-2022
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أوكرانيا.. انقطاع الاتصالات والإنترنت بسبب هجوم إلكتروني قوي

النفط ينخفض حوالي 7% عالميا

مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب

أجواء ربيعية معتدلة الحرارة اليوم

أردني يترأس أعلى لجنة استشارية للاتحاد الاسيوي للرجبي

ورشة حول الشفافية بالإدارة المحلية بإربد

الأردن يفوز باستضافة الاجتماع المقبل للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

وفد من وكالات الأنباء العربية يزور مواقع سياحية بعجلون

مدير الأمن العام يلتقي عدداً من كبار مسؤولي الشرطة البريطانية

الإثنين، 28-03-2022 03:01 م

الصين تفرض إغلاقا لمدة أربعة أيام على نصف عاصمتها الاقتصادية الشرقي للحد من كورونا

62419b5d4c59b75fe554b65b


الوكيل الاخباري-أعلنت مدينة شنغهاي الصينية، عن فرض إغلاق لمدة أربعة أيام على نصفها الشرقي، اعتبارا من اليوم الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا.

اضافة اعلان

 

وفي التفاصيل، يبدأ الاغلاق في العاصمة الاقتصادية للصين البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، والتي تواجه التفشي الأسوأ لفيروس كورونا منذ عامين، على مرحلتين الاثنين في شنغهاي، حيث سيفرض الحجر على سكان شنغهاي المقيمين في نصفها الشرقي ويمنعون من مغادرة منازلهم حتى الأول أبريل عند الساعة 5 صباحا، على أن يعقبه في هذا التاريخ إغلاق مماثل في النصف الغربي.

في حين تدفق السكان إلى متاجر بيع المواد الغذائية للتبضع مساء أمس الأحد، وضاق الكثيرون ذرعا من عجز السلطات عن الحد من تفشي هذا الوباء على الرغم من فرض قيود لأسابيع، بينما يهدف هذا الاغلاق على مرحلتين إلى تسريع فحص السكان والقضاء على الإصابات الجديدة "بأسرع وقت ممكن"، بحسب البلدية.

تجدر الإشارة إلى أن شنغهاي تجنبت حتى الآن الاغلاق التام الذي سيلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد، وسعت بدلا من ذلك إلى تقليل الارباك إلى الحد الأدنى عبر اتباع سياسة أكثر استهدافا تقوم على عزل مبان أو تجمعات سكنية لمدة 48 ساعة فيما أصبحت المدينة مؤخرا بؤرة لموجة جديدة من العدوى مرتبطة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" بدأت بالتسارع في مطلع مارس وتهدد سياسة "صفر كوفيد" التي تنتهجها الصين.

يشار إلى أن القسم الشرقي للمدينة المعزول الاثنين هو "بودونغ" ويضم المطار الدولي الرئيسي وحي المال، ومن الجمعة سيخضع النصف الغربي للمدينة المعروف بـ"بوكسي" للإغلاق، وهو يضم رصيف بوند الشهير الممتد على طول نهر هوانغبو الذي يعبر المدينة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62417dab4c59b711b0729322

لقاح سبوتنيك V أثبت فعاليته لحماية المصابين بمرض الإيدز ضد فيروس كورونا

6241607a4c59b70458560d61

روسيا تعد لقاحا جديدا ضد كل متحورات فيروس كورونا

62409c684c59b742f134a6b3

مع اقتراب شهر رمضان.. مصر تخفف قيود كورونا

1-79-1

فلسطين: 6 وفيات و282 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا-في-الصين

نومورا: الربع الثاني سيكون الأسوأ على الصين منذ بدء جائحة كورونا

623dd08e42360425d710f529

دراسة: مركب نباتي يمكن أن يقلل من خطر إصابة الرئة من كورونا بنسبة 29٪!

أخبار متعلقة
623aef4a4c59b753875e1b3e

الصين تعاني مجددا من جائحة الفيروس التاجي.. والإصابات تتزايد

ت

الصين تسجل أول حالتي وفاة بكورونا منذ أكثر من عام

78-132038-indian-coronavirus-israel_700x400

الصين: معاقبة 16 مسؤولاً على خلفية معاودة ارتفاع إصابات كورونا

وفاة كورونا

الصين تثير الذعر من جديد.. وتعلن حصيلة إصابات قياسية بكورونا

تونس كورونا

أعلى إصابات بكورونا في الصين منذ عامين.. وإغلاق مدن جزئيا

419776

الصين: ارتفاع مفاجئ لإصابات كورونا