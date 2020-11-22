الأحد 22-11-2020
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الأحد، 22-11-2020 03:25 م

الصين تفرض الحجر الصحي في منطقة حدودية مع روسيا

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الوكيل الاخباري - فرضت السلطات الصينية الحجر الصحي في منطقة منشوريا الواقعة على الحدود مع إقليم ترانس بايكال الروسي، بعد اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا.

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وسيتم فحص 172 ألف شخص من سكان المدينة للكشف عن فيروس كورونا، كما علقت المقاطعة الفصول في رياض الأطفال والمدارس، وتم إغلاق الأماكن العامة مؤقتًا وحظر النشاطات الاجتماعية.


في وقت سابق، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ في افتتاح قمة أبيك، المجتمع الدولي إلى توفير لقاحات ضد فيروس كورونا للدول النامية.


وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 21 نوفمبر ارتفاعا من 16 حالة سجلت في اليوم السابق.


وأضافت اللجنة في بيانها اليومي أن الصين سجلت 11 حالة إصابة جديدة بلا أعراض في 21 تشرين الثاني / نوفمبر نزولا من 18 حالة في اليوم السابق.


وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين حتى الآن 86431 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

 

 

 

المصدر : سبوتنك





 




 

 


 

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