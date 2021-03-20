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السبت، 20-03-2021 06:25 م

4 حالات جديدة

الصين: تقديم 70 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

ننن
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، تقديم 70 مليون جرعة لقاح ضد مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا في البلاد حتى الآن.

وكانت السلطات الصينية سجلت يوم الجمعة أربع حالات جديدة من الإصابة بالمرض، وجميعها وافدة من الخارج، حسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

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وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى ثماني حالات، بعد أن كانت خمس حالات في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.


ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ "كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 9087، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو، عند 4636.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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