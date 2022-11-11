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الجمعة، 11-11-2022 11:02 ص

الصين تقرر تعدل إجراءات مكافحة كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت الصين، اليوم الجمعة، عن تعديل بروتوكولات مكافحة فيروس كورونا .

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وقررت اللجنة الصحية الوطنية الصينية تقليص فترة الحجر الصحي للأشخاص المخالطين المباشرين للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيام في الحجر المركزي، و3 في المنزل، بعدما كانت 7 أيام في الحجر المركزي و3 في المنزل.


كما أعلنت السلطات الصحية الصينية تقليص مدة الحجر للمسافرين القادمين للبلاد إلى 8 أيام بدلا من 10، كما أعلنت تخفيض عدد اختبارات "بي سي آر" التي كانت مفروضة على المسافرين إلى الصين لتصبح فحصا واحدا.


من جانبها، أوضحت اللجنة الصحية الوطنية، أن تلك التعديلات جاءت لتقليص أعداد الأشخاص الخاضعين لإجراءات السيطرة على كورونا، مشيرة إلى أنها ستواصل تحديد المخالطين المباشرين للمصابين بكورونا، ولكنها لن تسعى لتحديد المخالطين الثانويين.

 

بترا

 




 

 


 

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