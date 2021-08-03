الصين: تقرير تسرب كورونا من مختبر ووهان أكاذيب

الوكيل الاخباري -

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أكدت وزارة الخارجية الصينية ان تقرير الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي، حول الأصل المزعوم لفيروس كورونا المستجد، وتسريبه من مختبر "ووهان" بالصين، يستند إلى أكاذيب، رافضة "محاولات أعضاء بالكونغرس الأميركي تشويه سمعة الصين والصينيين".وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء إن "التقرير المذكور يستند إلى أكاذيب ملفقة، ويخلو من الموثوقية والطابع العلمي وبلا أي دليل"، مشيرة الى أن "أعضاء الكونغرس الأميركي المعنيين مدفوعون فقط بمصالح سياسية من أجل التشهير بالصين وتشويه سمعتها".