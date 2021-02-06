السبت 06-02-2021
الوكيل الاخباري
 

التربية : البدء بتوزيع كشوفات الدورة التكميلية صباح الاثنين

حفل زفافهما يصادف غدا الأحد .. عروسان يقضيان بحادث مروع

قطر: إحالة 621 شخصا للنيابة لمخالفتهم إجراءات الصحة العامة

قرار لوزير التربية والتعليم

الزيود : وزيرالعمل يعلم بأوضاع شركة في الطفيلة لم تلتزم بدفع أجور عامليها

إعلان النتائج النهائية لمرشحي المنح والقروض الداخلية

توجه حكومي لوضع سقوف سعرية للمحروقات

تفاصيل حالة الطقس يوم الأحد - تحذيرات

لا إصابات بكورونا في الطفيلة والعقبة

لجنة الاوبئة : هذا ما يقلقنا بعودة الطلبة للمدارس

السبت، 06-02-2021 03:48 م

كان مستخدما في برنامج تطعيم بالبلاد

الصين تقر استخدام ثاني لقاح جماهيري ضد كورونا

لقاح
توضيحية


الوكيل الإخباري - قالت شركة سينوفاك بيوتيك الصينية إن الجهة الرقابية على المنتجات الطبية بالصين وافقت رسميا على الاستخدام الجماهيري للقاح "كورونافاك" ضد فيروس كورونا الذي تنتجه وحدتها.

اضافة اعلان

وقبل ذلك، كان هذا اللقاح مستخدما بالفعل في برنامج تطعيم بالصين يركز أساسا على المجموعات الأكثر عرضة للخطر.

وهذا هو ثاني لقاح ضد مرض كوفيد-19 يحصل على تصريح باستخدامه جماهيريا في الصين، بعد لقاح طوّره معهد تابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم) ونال موافقة الجهة الرقابية في ديسمبر/ كانون الأول.


وكان اللقاحان يستخدمان بالفعل في برنامج تطعيم بالصين يركز أساسا على المجموعات الأكثر عرضة للخطر.


وذكرت سينوفاك في بيان صحفي أن إندونيسيا وتركيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وأوروغواي ولاوس وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح "كورونافاك" الذي طوره مختبر سينوفاك لعلوم الحياة.


وقالت سينوفاك إن الموافقة استندت إلى نتائج استُخلصت على مدى شهرين من تجارب سريرية للمرحلة الأخيرة أجريت في الخارج ولم يتم الحصول على البيانات التحليلية النهائية لها بعد.


ويخضع لقاح شركة سينوفاك للاختبار في تجارب سريرية للمرحلة الأخيرة في دول منها البرازيل وتركيا وإندونيسيا، وتباينت نسب فعاليته في كل دولة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
1612628516717

قطر: إحالة 621 شخصا للنيابة لمخالفتهم إجراءات الصحة العامة

601e83a24c59b72048266ce9

العراق.. توجيه بإغلاق أسواق ومطاعم لم تلتزم بإجراءات الوقاية من كورونا

هو

هولندا تتجاوز مستوى مليون إصابة بكورونا منذ بدء تفشي الوباء

سع

السعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أشهر

فيرو

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

atm-in-abroad

هل يتسبب لمس ماكينات الصراف الآلي في الإصابة بكورونا؟

أخبار متعلقة
428 (Custom)

الصين تسجل 115 اصابة بكورونا في أعلى حصيلة منذ 5 أشهر

ع

الصين تسجل تراجعا ملحوظا في إصابات كورونا

1398102915531440819450554

الصين تسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا-الامارات

إندونيسيا: 194 وفاة و10046 إصابة جديدة بكورونا

صي

الصين .. 33 إصابة جديدة بكورونا

916a7676-78ad-408b-8cb7-1f959d7e5b2f

الصين تسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا