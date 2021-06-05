السبت 05-06-2021
الوكيل الاخباري

حملة نزل القاطع تنطلق في الاردن اليوم

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ9 آلاف مجددا والوفيات تلامس الـ400

تقرير الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية

غرد للأردن الذي تتمناه .. لوطن مثالي

' الخارجية ' تعلق على الإفراج عن أردني من سجون الاحتلال

مأدبا: تحويل 7 محطات مياه للقضاء

مصرف لبنان يلزم البنوك بصرف 400 دولار للعملاء شهريًا

روسيا تدعم سلاح البحرية في جيشها بسفن جديدة متعددة الاستخدامات

حادثتان أثارت الرأي العام في المملكة الأسبوع الماضي

بعد 20 عاما ونصف .. سلطات الاحتلال تفرج غدا عن أقدم الأسرى الأردنيين

السبت، 05-06-2021 08:58 ص

الصين تقر الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك للأطفال من سن الثالثة

ل


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سينوفاك بيوتك الصينية إن بكين أقرت الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه الشركة للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من سن الثالثة وحتى 17 عاما.

اضافة اعلان

وقال يين ويدونغ، رئيس شركة سينوفاك بيوتك الصينية في مقابلة مباشرة مع التلفزيون الصيني الرسمي إن موعد إتاحة اللقاح للفئات العمرية الأصغر يعتمد على السلطات الصحية التي تعد إستراتيجيات التطعيم.


وأظهرت المرحلتان الأولى والثانية من التجارب الإكلينيكية للقاح أنه يحفز الجهاز المناعي عند الأطفال في سن الثالثة وحتى المراهقين في سن 17 عاما.


وترفض حملة التطعيم في الصين، التي أعطت أكثر من 723 مليون جرعة حتى الثالث من يونيو/ حزيران، منح لقاحات لمن هم دون الثامنة عشرة عاما.


يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية وافقت، الثلاثاء الماضي، على لقاح "سينوفاك" الصيني للاستخدام الطارئ، لافتة إلى أن هذا القرار سيوفر للدول والمؤسسات المتخصصة التمويل، كما سيوفر الثقة لدى المجتمعات بضرورة أخذ وشراء اللقاحات.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60bb385d4c59b713ee0732c8

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ9 آلاف مجددا والوفيات تلامس الـ400

1047641972_0_350_3072_2012_1000x541_80_0_0_df1a55ff05d50acf366557d12b25df16

في سابقة من نوعها.. هذا ما حدث مع امرأة مصابة بكورونا في جنوب افريقيا

60bb2cc042360427791d83f6

أفغانستان تناشد المجتمع الدولي تزويدها باللقاحات

بوتين

بوتين يكشف عن أثر جانبي وحيد للقاح 'سبوتنيك V' الروسي

27d6303e-caeb-4ceb-b796-632377d6c7d0_16x9_1200x676

كورونا بالأرقام.. الهند لا تزال بؤرة للوباء ومخاوف من الطفرة المزدوجة

م

المكسيك.. 206 وفيات جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
56250801_303

إعلامية سورية تعلن إصابتها بكورونا بعد تلقيها جرعتي اللقاح ضد كورونا

'

الفلبين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح ' فايزر' للأطفال

a4440812-5fe5-4432-be71-42fbe303cb8a

الصحة المصرية تعلن عن موعد انهاء أول مليوني جرعة من سينوفاك

2021-02-05T102219Z_1680304958_RC2AML9FZ50D_RTRMADP_3_MERCK-BIONTECH-LIPIDS

قطر تبدأ بحجز مواعيد لتلقيح الأطفال ضد كورونا

كورونا-غزة0000

روسيا : استقرار حصيلة إصابات ووفيات كورونا

منظمة

الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني