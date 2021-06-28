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الإثنين، 28-06-2021 01:32 م

الصين تكسر حاجز المليار جرعة من لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري- قالت لجنة الصحة الحكومية في الصين، إن ما يقرب من 1.2 مليار جرعة لقاح مضاد لـ "كوفيد – 19" قد أعطيت لسكان الصين في إطار حملة التطعيم الجماعية.

وكانت اللجنة ذاتها قد أعلنت في وقت سابق، أن الأطباء في الصين أعطوا للسكان أكثر من 1.1 مليار جرعة لقاح ضد كورونا، مشيرة إلى أنه تم إجراء ما مجموعه مليار و120 مليونا و643 ألف عملية تطعيم ضد كورونا في 31 وحدة إدارة صينية، حتى 24 يونيو 2021.

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وكان تطعيم السكان من أصحاب الأولوية في الصين قد انطلق في 15 ديسمبر 2020، فيما أعلن في وقت سابق عالم الأوبئة الصيني الرائد، تشونغ نانشان، أن السلطات تخطط لتطعيم 40% من سكان الصين، أي حوالي 560 مليون شخص، من عدد إجمالي يفوق 1.4 مليار نسمة، بحلول يونيو.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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