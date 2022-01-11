الصين تلغي رحلات قادمة من اميركا بسبب كورونا

الوكيل الإخباري-الغت الصين أكثر من 24 رحلة جوية كانت قادمة من الولايات المتحدة الأميركية في الأسابيع الأخيرة بعدما أثبتت فحوص العديد من الركاب إصابتهم بفيروس كورونا عقب وصولهم إلى البلاد.

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وألغت هيئة تنظيم الطيران في الصين ثماني رحلات جوية في المجمل قادمة من اميركا إلى شنغهاي بموجب قواعدها للحد من تفشي جائحة كورونا. وشملت الرحلات الملغاة أربعة من شركة خطوط يونايتد واثنتين من خطوط دلتا واثنتين من شركة خطوط اميركان.



كما ألغت إدارة الطيران المدني في الصين ما لا يقل عن 22 رحلة جوية أخرى كانت متجهة إلى الولايات المتحدة عبر شركات طيران صينية منذ كانون الاول الماضي بعدما جاءت فحوص عدد من الركاب إيجابية.



بترا

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