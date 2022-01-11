الثلاثاء 11-01-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع نشاط التعدين السعودي إلى أعلى مستوى خلال 19 شهرا

الدفاع المدني يسيطر على تماس كهربائي في الضمان الاجتماعي

مؤشرا بورصة موسكو في المنطقة الخضراء

صحيفة قطرية: ضم الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي ضرورة أمنية

مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى بحراسة الاحتلال

مناشدة من طلبة أردنيين يعملون في قطر

ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم

وزير اسبق يُحذر من التوسع بفصل البلديات

كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد باتجاه البحر

أسعار الذهب الثلاثاء 11/ 1/ 2022

الثلاثاء، 11-01-2022 11:38 ص

الصين تلغي رحلات قادمة من اميركا بسبب كورونا

1200x675_cmsv2_ff2da08d-382a-580f-878f-7762cb574821-4458806


الوكيل الإخباري-الغت الصين أكثر من 24 رحلة جوية كانت قادمة من الولايات المتحدة الأميركية في الأسابيع الأخيرة بعدما أثبتت فحوص العديد من الركاب إصابتهم بفيروس كورونا عقب وصولهم إلى البلاد.

اضافة اعلان


وألغت هيئة تنظيم الطيران في الصين ثماني رحلات جوية في المجمل قادمة من اميركا إلى شنغهاي بموجب قواعدها للحد من تفشي جائحة كورونا. وشملت الرحلات الملغاة أربعة من شركة خطوط يونايتد واثنتين من خطوط دلتا واثنتين من شركة خطوط اميركان.


كما ألغت إدارة الطيران المدني في الصين ما لا يقل عن 22 رحلة جوية أخرى كانت متجهة إلى الولايات المتحدة عبر شركات طيران صينية منذ كانون الاول الماضي بعدما جاءت فحوص عدد من الركاب إيجابية.

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021-07-02T134358Z_292953898_RC2DCO9YL2UR_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA

ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم

777

هل سيصاب الجميع بأوميكرون ؟

نزلات البرد

علماء يؤكدون أن نزلات البرد علاج فعال ضد كورونا - تفاصيل

كورونااااا

الدول الأكثر تضررا في العالم بكورونا

فايزر

خبر سار من فايزر حول متحور أوميكرون

w

عودة الطلبة للتعليم الوجاهي في إسبانيا وسط تصاعد أوميكرون

أخبار متعلقة
الصين

الصين تسجل 140 إصابة جديدة بكورونا

XxjpbeE007230_20211223_PEPFN0A001-scaled

الصين تعاقب مسؤولين بسبب انتشار كورونا في مدينة شيان

كورونا

الصين تسجل 100 إصابة جديدة بكورونا

coronatote33x414

كورونا يتسبب بوفاة 150 ألف عربي .. وإصابة 9 ملايين و600 ألف

3a2833f9-20d7-4d46-81ea-cf1e7890b783_16x9_1200x676

شاهد.. صور مجهرية لمتحور كورونا أوميكرون

20212281451643OE

76 إصابة جديدة بكورونا وفرض قيود على سكان بلدة جنوبية في الصين