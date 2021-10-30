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السبت، 30-10-2021 11:39 ص

الصين تلغي مئات الرحلات الجوية للسيطرة على كورونا

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الوكيل الإخباري- ألغت مطارات بكين الجمعة مئات الرحلات، وشددت شروط التنقل عبر أنحاء الصين لمنع ظهور بؤر جديدة لوباء كوفيد-19.

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وتمكنت البلاد حيث ظهر فيروس كورونا في نهاية عام 2019، من السيطرة إلى حد كبير على الوباء منذ ربيع 2020 مع اعتماد إجراءات مشددة جدًا بينها إغلاق الحدود.


ولكن في حوالي عشر مناطق، تواجه الصين ارتفاعًا في عدد الإصابات ما دفع السلطات إلى فرض بقاء ملايين الأشخاص في منازلهم وتكثيف الفحوصات والحد من التنقلات بين الأقاليم.


ويبقى عدد حالات كوفيد إلى حد كبير أقل من ذلك الذي سجل في غالبية الدول. والجمعة سجلت إصابة 48 شخصًا ما يرفع إلى 250 عدد الإصابات التي أحصيت هذا الأسبوع.


لكن السلطات تعتزم عدم المجازفة قبل بضعة أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية في فبراير/ شباط 2022 في بكين.


في غضون ذلك، فرض على عشرات آلاف الأشخاص البقاء في منازلهم في العاصمة حيث سجل عدد قليل من الحالات. والجمعة تشكلت صفوف انتظار طويلة أمام المراكز الطبية في بكين، لإجراء الفحوصات ضمن القيود الجديدة.

 

المصدر: العربي

 

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