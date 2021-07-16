الجمعة 16-07-2021
الوكيل الاخباري

رئيس تجارة عمان: الوضع الاقتصادي الأردني في أسوأ حالاته

1525 شخصاً تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في الأردن

الساكت يعتبر امتحان التوجيهي من الأساليب البالية التي تقتل الإبداع

مديرية الأمن العام تحذر من الكتلة الهوائية الحارة

الاحتلال يجرف أكبر مقبرة كنعانية في فلسطين

المغرب يلغي صلاة العيد في المساجد

نشر تعليمات ترخيص دور الحضانة المنزلية لسنة 2021

بعد 18 عاما.. معتقل فلسطيني يتنسم الحرية

جيش الاحتلال: اعتقال فلسطينيين تسللا جنوبي قطاع غزة

الحريري: باعتذاري عن تشكيل الحكومة ضحيت بنفسي من أجل لبنان

الجمعة، 16-07-2021 11:36 ص

الصين تنتج 5 مليارات جرعة من لقاحات كورونا

GettyImages-1212577954


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن الطاقة الإنتاجية السنوية للصين من لقاحات "كورونا" بلغت 5 مليارات جرعة حتى شهر تموز الجاري.

اضافة اعلان


وقال تيان يو لونغ المهندس في الوزارة، في مؤتمر صحفي، إن بلاده قد أرسلت ما يصل إلى 570 مليون جرعة من لقاحات "كورونا "، الى خارج البلاد لدعم أعمال مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.


وأضاف المسؤول الصيني أنه في داخل البلاد، تم إعطاء أكثر من 1.4 مليار جرعة من لقاحات كورونا مع مواصلة الدولة في تكثيف حملة التلقيح.


وبفضل التوسع المستمر في الإنتاج وتحسن قدرة البلاد على التسليم للقاحات "كوفيد-19"، لبت الصين الحاجات المحلية للقاحات، فيما دعمت السيطرة على الوباء في الخارج بكل ما في وسعها.


وأشار الى أن الوزارة ستعمل على تنسيق الطلبات من داخل البلاد وخارجها وستدعم منتجي اللقاحات لتعزيز التعاون الدولي في جانب الطاقة الانتاجية، حتى تصبح اللقاحات أكثر إتاحة وبأسعار معقولة ما يساهم في مكافحة العالم ضد الجائحة.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720211515736556180717

1525 شخصاً تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في الأردن

720219102518531731250

كندا تسمح للأميركيين المطعمين بلقاح كورونا بدخول أراضيها

1

المغرب يلغي صلاة العيد في المساجد

3

البحرين تعلن بلوغ جائحة كورونا اللون الأخضر

ابو ظبي

إمارة أبو ظبي تعلن العزل الجزئي اعتبارا من 19 يوليو

كورونا-غزة0000

بريطانيا: حوالي 50 الف إصابة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
5

تركيا: تجاوز حصيلة التطعيم بلقاح كورونا 52 مليونا

60cf19474236045626299892

الصين: 1.24 مليار شخص تلقوا لقاحات مضادة لكورونا

ضد كورونا

في هذا البلد .. احصل على التطعيم وتقاضى 180 دولارا فورا

6202127234621403710432

إعطاء أكثر من 95 ألف جرعة خلال يوم بالأردن

لقاح ٢

لقاحات مزيفة في الهند ضد كورونا

لقاح-كورونا

الإمارات توزع 14 مليون جرعة لقاح كورونا