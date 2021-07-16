الصين تنتج 5 مليارات جرعة من لقاحات كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن الطاقة الإنتاجية السنوية للصين من لقاحات "كورونا" بلغت 5 مليارات جرعة حتى شهر تموز الجاري.

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وقال تيان يو لونغ المهندس في الوزارة، في مؤتمر صحفي، إن بلاده قد أرسلت ما يصل إلى 570 مليون جرعة من لقاحات "كورونا "، الى خارج البلاد لدعم أعمال مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.



وأضاف المسؤول الصيني أنه في داخل البلاد، تم إعطاء أكثر من 1.4 مليار جرعة من لقاحات كورونا مع مواصلة الدولة في تكثيف حملة التلقيح.



وبفضل التوسع المستمر في الإنتاج وتحسن قدرة البلاد على التسليم للقاحات "كوفيد-19"، لبت الصين الحاجات المحلية للقاحات، فيما دعمت السيطرة على الوباء في الخارج بكل ما في وسعها.



وأشار الى أن الوزارة ستعمل على تنسيق الطلبات من داخل البلاد وخارجها وستدعم منتجي اللقاحات لتعزيز التعاون الدولي في جانب الطاقة الانتاجية، حتى تصبح اللقاحات أكثر إتاحة وبأسعار معقولة ما يساهم في مكافحة العالم ضد الجائحة.



--(بترا)