الصين تندد بقواعد كورونا 'غير المقبولة'

الوكيل الإخباري - دانت الصين اليوم الثلاثاء فرض حوالى 10 دول على المسافرين الآتين من أراضيها إبراز فحص كوفيد، محذرة من أنها سترد بـ"إجراءات مضادة".



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وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ للصحافيين: "فرضت بعض البلدان قيودا على دخول المسافرين تستهدف الصينيين فقط. يفتقر ذلك إلى أساس علمي وتعد بعض الممارسات غير مقبولة".



وحذرت من أن بكين قد "تتخذ إجراءات مضادة مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل".

وفي وقت سابق، أكدت الصين أن جميع بيانات كورونا التي تسلمها لأطراف بينها منظمة الصحة العالمية تتمتع بالشفافية التامة، وذلك ردا على دعوات تطالبها بنهج أكثر وضوحا في ما يتعلق بحصيلة الإصابات.



وتشهد المستشفيات ومراكز إحراق الجثث في الصين حالات اكتظاظ بسبب تفشي فيروس كورونا الذي يؤثر بشكل حاد على المسنين، بعدما تخلت بكين عن سياساتها الصارمة لاحتواء الفيروس عقب اندلاع تظاهرات واسعة.

روسيا اليوم