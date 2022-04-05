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الثلاثاء، 05-04-2022 12:01 م

الصين تنفق 18 مليار دولار على التطعيم ضد كورونا

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الوكيل الاخباري-  قالت الصين انها انفقت حوالي 120 مليار يوان (نحو 18.9 مليار دولار أميركي) على التطعيم ضد كورونا، من خلال نفقات­­­­ تعد في حدود صناديق التأمين الطبي في البلاد.
وذكرت الإدارة الوطنية لأمن الرعاية الصحية أنه تم استخدام 3.2 مليار جرعة من لقاحات كورونا في البر الرئيسي الصيني حتى الآن.

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وأطلقت الصين برامج مجانية لتطعيم سكانها ضد كورونا في شباط 2021 حيث تغطي صناديق التأمين الطبي في البلاد والميزانية الحكومية غالبا، تكلفة شراء اللقاحات والتطعيم.


على صعيد متصل، طلبت الحكومة الصينية من السلطات المحلية خفض سعر اختبارات الحمض النووي للكشف عن الإصابة بالفيروس إلى 28 يوان (حوالي 4.4 دولار أميركي) للفرد في الاختبار الفردي. وتتطلب الوثيقة من جميع المناطق على مستوى المقاطعة استكمال تعديل السعر بنهاية نيسان الحالي على الأقل.

 

بترا

 




 

 


 

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