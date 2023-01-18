الصين تواجه صعوبة في السيطرة على 'كورونا' بالمناطق الريفية

الوكيل الإخباري -

وأضاف أن الصين سوف توفر مزيداً من الأفراد الفنيين والمعدات الطبية، مثل أغراض الطوارئ والأدوية للمستشفيات المحلية في البلدات والقرى. وأشار إلى أن السلطات المحلية سوف تراقب صحة الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، ويشمل ذلك كبار السن والذين يعانون من إعاقات، لضمان حصولهم على العلاج في الوقت المناسب. وأوضح أن بكين مستمرة في الدعوة للحصول على اللقاح، كما تحث المواطنين على تجنب التجمعات بقدر الإمكان.

اضافة اعلان

قالت وزارة الزراعة الصينية اليوم (الأربعاء)، إن الصين تواجه صعوبة في السيطرة على فيروس «كورونا» في المناطق الريفية بسبب الافتقار للموارد الطبية، وسفر المزيد من الأشخاص خلال عطلة العام القمري الجديد، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن زينغ ياندي رئيس قسم التنمية والتطوير بوزارة الزراعة، القول في بيان صحافي إن الوزارة سوف تعمل مع الوزارات الأخرى للحد من تأثير موجات الإصابة بفيروس «كورونا» على حياة المواطنين والاقتصاد المحلي.

الشرق الاوسط

اظهار أخبار متعلقة

