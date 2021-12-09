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الخميس، 09-12-2021 12:16 م

الصين توافق على أول علاج بأجسام مضادة لـ 'كوفيد'

20-04-14.mitter.ata


الوكيل الاخباري - وافق المنظم الطبي الصيني على علاج مجموعة Brii Biosciences للأجسام المضادة لـ "كوفيد-19" للبالغين والمراهقين، ما يجعله العلاج الأول من هذا النوع يحظى بالضوء الأخضر في البلاد.

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وقالت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في بيان، إن مجموعة BRII-196/BRII-198 تهدف إلى علاج "كوفيد-19" الخفيف و"الأنواع الشائعة" من المرض لدى المرضى الذين يعانون من مخاطر عالية للإصابة بأمراض خطيرة.


وتمت الموافقة على كوكتيل الأجسام المضادة المعادلة لكل من البالغين والقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.


وزعمت Brii Biosciences أن تجربة المرحلة الثالثة الأخيرة من كوكتيل BRII-196/BRII-198 أظهرت "انخفاضا مهما من الناحية الإحصائية" بنسبة 78٪ في الاستشفاء أو الوفاة لدى المرضى المعرضين للخطر سريريا غير المقيمين في المستشفى.


وتقدمت الشركة، التي لها مكتبان في الصين واثنان في الولايات المتحدة، مؤخرا بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على ترخيص استخدام طارئ لعلاج الأجسام المضادة. وتمت الموافقة بالفعل على كوكتيلات مماثلة من Regeneron Pharmaceuticals وEli Lilly في الولايات المتحدة.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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