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الثلاثاء، 16-03-2021 09:07 م

خامس لقاح معتمد في البلاد

الصين توافق على استخدام لقاح محلي جديد ضد كورونا

لقاح
تعبيرية


الوكيل الإخباري - وافقت السلطات الصحية الصينية اليوم الثلاثاء على استخدام لقاح جديد محلي الصنع ضد فيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت "أسوشيتد برس".

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاح الجديد الذي صممه المركز الوطني لمراقبة ومنع الأمراض بمشاركة شركة Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical وأكاديمية العلوم الصينية هو خامس لقاح معتمد في البلاد ورابع لقاح يحصل على إذن استخدامه الطارئ.

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وقال ممثل الشركة المنتجة إن اللقاح الذي يمر المرحلة النهائية الثالثة من اختباراته في أوزبكستان وباكستان وإندونيسيا يتكون من ثلاث جرعات يتم تلقيها بفاصل زمني مدته شهر واحد.


وفي 31 ديسمبر وافقت الصين على طرح أول لقاح لها ضد مرض "كوفيد-19" في السوق، هو لقاح "سينوفارم".


ومطلع فبراير الماضي وافقت السلطات الصينية على استخدام اللقاح الثاني من تصنيع شركة Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology Sinovac.
وفي 25 فبراير وافقت الصين على استخدام لقاحين جديدين محليي الصنع في مواجهة جائحة كورونا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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