الصين توافق على ثلاثة أدوية تقليدية لعلاج كورونا

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وافقت الصين اليوم الخميس، على بيع ثلاثة أنواع من الأدوية التقليدية الصينية، لتوفير المزيد من الاختيارات لعلاج كورونا.وأكدت الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية أن الأدوية الثلاثة تشمل: حبيبات تنظيف الرئة وإزالة السموم، وحبيبات حل الرطوبة وإزالة السموم، وحبيبات إزالة السموم.وقالت إن جميع تلك الأدوية من وصفات الطب التقليدي الصيني القديم، وقد أثبتت فعاليتها في علاج المصابين بكورونا في مدينة ووهان بوسط الصين العام الماضي.وأضافت اللجنة الصحية في الصين أنه تم تسجيل 10 أصابات جديدة بكورونا، منها 9 وافدين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، ما يرفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 5040 حالة.