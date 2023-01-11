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الأربعاء، 11-01-2023 03:41 م

الصين توقف إصدار تأشيرة قصيرة المدى للكوريين الجنوبيين

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الوكيل الإخباري - أعلنت الصين إيقاف إصدار تأشيرة الدخول قصيرة المدى للكوريين الجنوبيين، ردا على إجراءات الحجر الصحي التي طبقتها مؤخرا كوريا الجنوبية على القادمين من الصين.

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وقالت السفارة الصينية في كوريا الجنوبية في حسابها الرسمي على موقع "ويتشيت" إنه "تلبية لتعليمات الدولة، توقف السفارة والقنصلية العامة عملية إصدار تأشيرة الدخول قصيرة المدى للكوريين الجنوبيين ابتداء من اليوم الثلاثاء، سواء كانت لأغراض التجارة أو السياحة أو العلاج الطبي، وغيرها من الأمور الشخصية".


وأضافت: "من المقرر تعديل الإجراءات المعنية حسب أوضاع إلغاء إجراءات الحجر الصحي التي تنقذها كوريا ضد القادمين من الصين".


وابتداء من يوم 5 يناير، تطلب كوريا الجنوبية من القادمين من الصين تقديم نتيجة سلبية مدتها 48 ساعة لاختبار PCR ، أو نتيجة سلبية مدتها 24 ساعة لاختبار المستضد السريع، قبل الصعود على متن الطائرات المتجهة إلى كوريا الجنوبية.

 

 

روسيا اليوم 

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