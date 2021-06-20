الصين: حقن أكثر من مليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الصينية، اليوم الأحد، أن ما يزيد عن مليار جرعة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا تم حقنها في الصين منذ بدء حملة التطعيم.

اضافة اعلان



وأفادت الوزارة في بيان، بأن 1010480000 جرعة تم استخدامها حتى الآن في 31 إقليما، دون أن تكشف عن عدد متلقي المطعوم ولا عن عدد هؤلاء الذين تلقوا كلتا الجرعتين من اللقاح، وكم منهم تلقوا الجرعة الأولى فقط.



وكان كبير المستشارين للحكومة الصينية في مكافحة الأوبئة، الأكاديمي تشونغ نان شان، قد قال سابقا إن مستوى تحصين سكان الصين من جائحة فيروس كورونا المستجد قد يصل إلى حوالي 80% أواخر العام الجاري.

المصدر: روسيا اليوم