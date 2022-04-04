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الإثنين، 04-04-2022 09:20 ص

الصين ..سلطات شنغهاي تجري اختبارات إجبارية لفيروس كورونا لمواطنيها

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الوكيل الاخباري- ذكرت وسائل إعلام محلية أن سلطات شنغهاي أمرت بإجراء فحوص لسكان هذه المدينة البالغ عددهم زهاء 26 مليون نسمة، وذلك بحثا عن احتمال وجود إصابات بفيروس كورونا.

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ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن غالبية حالات كوفيد 19 في شنغهاي بدون أعراض. وبذلك تم تسجيل 7788 حالة إصابة محلية بدون أعراض بالفيروس اليوم الأحد، مقابل 6501 أمس السبت، وارتفع عدد الحالات المصحوبة بأعراض إلى 438 حالة مقارنة بـ 260 حالة يوم السبت.

في الوقت الحالي، في الواقع، منطقة شنغهاي بأكملها تحت الإغلاق.

وأدى الإغلاق في المدينة إلى صدمة الأسواق العالمية، والقلق بشأن العواقب الاقتصادية المحتملة، لأن شنغهاي المركز التجاري للصين.

لا تزال الصين واحدة من الدول القليلة التي تنتهج سياسة "عدم التسامح المطلق" مع كوفيد-19. وهذا يعني الحد من انتشار الفيروس من خلال عمليات الإغلاق والحجر الصحي والفحص الإلزامي.

طوال فترة الجائحة في الصين، تم الكشف عن حوالي 151 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، ونحو 4.6 ألف حالة وفاة من عواقب مرض كوفيد-19.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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