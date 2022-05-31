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الثلاثاء، 31-05-2022 06:31 ص

الصين.. شنغهاي تخفف إجراءات السيطرة على كورونا

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الوكيل الإخباري - تعتزم شنغهاي تخفيف القيود على دخول أو مغادرة المجمعات السكنية واستئناف خدمات النقل العام وتخفيف القواعد المفروضة على السيارات الخاصة على الطرق، حسبما أفادت السلطات الاثنين.

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وذكر بيان صدر عن المجموعة القيادية ببلدية شنغهاي للوقاية من كوفيد-19 والسيطرة عليه، أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بداية من يوم الأربعاء، لأن وضع كوفيد-19 في المدينة قد تمت السيطرة عليه بشكل فعال.


وأضاف البيان أنه لا يجب فرض أي قيود على السكان الذين يدخلون أو يغادرون المجمعات السكنية، باستثناء الأشخاص الموجودين في المناطق متوسطة وعالية الخطورة بالنسبة لكورونا، والمناطق التي تخضع لقيود كوفيد-19.


وذكر البيان أن شنغهاي ستستأنف بشكل أساسي أيضا خدمات النقل العام، من بينها خدمات النقل بالحافلات والسكك الحديدية والعبارات في المدينة.


وأضاف أن خدمات سيارات الأجرة واستئجار السيارات عبر الإنترنت ستستأنف أيضا، وسيتم السماح للسيارات الخاصة بالسير على الطرق، دون أن يتم السماح بذلك في المناطق متوسطة وعالية الخطورة والمناطق التي تخضع لقيود كوفيد-19.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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