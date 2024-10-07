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فريق الأمن العام للجوجتسو يحصد نتائج مميزة في بطولة الدوحة الإقليمية
حزب الاتحاد يطالب بالمحاسبة لمن اقترف جرائم الحرب
ارتفاع سحوبات محطات المحروقات 1.7 % العام الماضي
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دوام المدارس يرفع الطلب على أدوية القمل في الصيدليات
"مسيرات المخدرات" من سوريا الى إسرائيل .. ما القصة؟
3 إصابات حرجة و6 متوسطة في حريق شقة بإربد
فلسطين
فلسطين
نتنياهو يتطلع إلى "حرب القيامة"
الجيش الإسرائيلي يبدأ بتهجير الفلسطينيين من 3 بلدات شمال قطاع غزة
بعد غياب ثلاثة أشهر .. أبو عبيدة في كلمة مصورة الساعة 5 مساءً
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وفاة بطل العالم لألعاب القوى عن عمر يناهز 26 عاما
تحديد موعد مباراتي الريال وبرشلونة في الجولة 13 بالليجا
نجم برشلونة يغيب عن الكلاسيكو
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أخبار الشركات
سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تحتفي بالتقنية والإبداع في هاتفي Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6 مع عمل تحفة إعلانية خارجية مميزة بالتعاون مع الفنان يزن مسمار
زين تواصل شراكتها الاستراتيجية لبازار السلك الدبلوماسي لمبرّة أم الحسين
بـ70 مليون دينار.. "المراعي" السعودية تستحوذ على "حمودة" الأردنية
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