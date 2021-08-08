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الصين: عقوبات تطال 6 مسؤولين جراء عودة ظهور كورونا

قائمة بأكثر 10 دول تضررا من كورونا من حيث عدد الوفيات

الأحد، 08-08-2021 08:56 ص

الصين: عقوبات تطال 6 مسؤولين جراء عودة ظهور كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت مدينة نانجينغ مركز مقاطعة جيانغسو بشرقي الصين، فرض عقوبات تتدرج من لفت النظر إلى الإقالة بحق ستة مسؤولين، بعد أن أدت عودة ظهور كورونا في مطار نانجينغ الدولي إلى انتشار الفيروس في أرجاء أخرى من الصين.

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وذكرت لجنة فحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني في نانجينغ ولجنة الرقابة في المدينة، أن مدير لجنة الصحة فانغ تشونغ يو، أقيل من منصبه كمدير للجنة جراء سوء الإدارة والإشراف بشأن مكافحة الوباء والوقاية منه.


وتلقى نائب عمدة نانجينغ، لفت نظر لذات السبب، بينما تم خفض الدرجة الوظيفية للرئيس السابق لحي جيانغنينغ.


كما تم إخضاع ثلاثة من كبار مسؤولي الإدارة بالمطار للتحقيق، بينهم نائب المدير العام لشركة "إيستيرن إيربورتس"، وهي شركة وطنية تشرف على سبعة مطارات في جيانغسو، بسبب الاشتباه في الإهمال في أداء الواجب وسوء الإدارة في مكافحة الوباء والسيطرة عليه.


على صعيد متصل، قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الأحد في تقريرها اليومي إن البر الرئيسي الصيني سجل 81 إصابة جديدة محلية العدوى بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، اضافة الى 15 اصابة لوافدين جدد.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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